شوف وصل كام النهاردة… تعرف على سعر الذهب فى العراق اليوم

شهد سعر الذهب فى العراق اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 تراجعا ملحوظا، ومن المتوقع انخفاض سعر الذهب فى العراق خلال الفترة القادمة مع استمرار انخفاض سعر الذهب فى الأسواق العالمية، ومن المعروف أن أسعار الذهب فى العراق يتم تحديثها أكثر من مرة على مدار اليوم تبعا لتحركات الأسواق العالمية، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال أسعار الذهب فى العراق فى بداية التعاملات.

سعر الذهب فى العراق اليوم.

جاءت أسعار الذهب فى العراق اليوم 17 نوفمبر 2024 على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24.

سجل سعر جرام الذهب عيار24 نحو 108,281 دينار عراقى بما يعادل 82 دولار أمريكى.

سعر الذهب عيار 22.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 99,258 دينار عراقى بما يعادل 76 دولار أمريكى.

سعر الذهب عيار 21.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 94,746 دينار عراقى بما يعادل 72 دولار أمريكى.

سعر الذهب عيار 18.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 81,211 دينار عراقى بما يعادل 62 دولار أمريكى.

سعر الذهب عيار 14.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 63,164 دينار عراقى بما يعادل 48 دولار أمريكى.

سعر الجنيه الذهب.

جاء سعر جنيه الذهب عيار 21 نحو 909,564 دينار عراقى أى بما يعادل 692 دولار أمريكى.

بينما سجل سعر جنيه الذهب عيار 22 نحو 952,876 دينار عراقى أى بما يعادل 725 دولار أمريكى.

سجل سعر جنيه الذهب عيار 24 نحو 1,039,501 دينار عراقى أى بما يعادل 791 دولار أمريكى.

أسعار السبائك الذهبية.