كيفاش التسجيل.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط التسجيل

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كيفاش التسجيل.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط التسجيل
التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وذلك لتسهيل عملية التقديم إلكترونيًا لجميع السيدات اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت، تأتي هذه المبادرة ضمن إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المرأة وتمكينها من تحسين أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويهدف هذا الدعم إلى توفير مصدر دخل ثابت يساعد المرأة في تلبية احتياجاتها اليومية، يتعين على المتقدمات الالتزام بشروط ومعايير محددة للحصول على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

إليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:

  • أولًا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
  • ثم اختيار “منحة المرأة الماكثة في البيت” من قائمة الخدمات المتاحة.
  • في المرحلة التالية، يتم تحديد محل إقامة المتقدمة لتسهيل الوصول إليها أثناء عملية تقديم المنحة.
  • بعد ذلك يجب ملء البيانات المطلوبة بدقة والتحقق من صحتها.
  • ثم يتم رفع المستندات والأوراق اللازمة.
  • وأخيرًا اضغطي على “حفظ” ومن ثم “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

إليكم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل:

  • من الشروط الأساسية أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.
  • كما يجب أن يتراوح عمرها بين 19 و50 عامًا.
  • لا يُسمح لها بامتلاك دخل شهري ثابت، ويشترط أن تكون حاصلة على مؤهل عالي.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مسجلة ضمن فئة المستفيدات من منحة البطالة.
  • كما أن المرأة التي تعول أبناءها تكون لديها فرصة أكبر في الحصول على الدعم.
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