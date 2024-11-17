هبوط حاد في سعر الذهب الان.. تحديث أسواق العراق

شهدت أسعار الذهب حالة من الانخفاض الملحوظ في أسواق العراق مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر 2024، ناهيك عن أن الأسعار الخاصة بالمعدن الثمين، تمر بعد اضطرابات كبيرة خاصة مع عودة قوة الدولار الأجنبي، وعقب الانتخابات الرئاسية التي انتهت مؤخرًا، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

جاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر أونصة الذهب للبيع نحو 33,367,920 دينار، فيما أن سعر الشراء سجل نحو 3,369,234 دينار.

أما عيار 24 فبلغ نحو 108.281 دينار عراقي.

كذلك فإن عيار 22 سجل نحو 99.258 دينار.

أما عن سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 94.746 دينار.

هذا بالإضافة إلى وصول سعر الذهب عيار 18 لـ 81.211 دينار.

فيما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 63.164 دينار عراقي.

سعر سبائك الذهب

وعن أسعار سبائك الذهب في أسواق ومحلات الصاغة بالعراق، التي تأتي مجردة من إضافة المصنعية أو الضريبة، حتى أن قيمة المصنعية تختلف قيمتها من محل إلى أخر، وعليه فإن أخر تحديث نص على النحو التالي:-