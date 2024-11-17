“وزارة المالية توضح” ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 5000 دينار من الدفعة القادمة وطريقة الاستعلام عن راتبك

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين الجزائريين والمواطنات الجزائريات ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة الاستعانة بموقع وزارة المالية الجزائرية من أجل التعرف على تفاصيل راتب التقاعد في عموم الجزائر حيث هناك تساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين بمبلغ 5000 دينار جزائري لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم عن طريق تصريح وزارة المالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين

لقد وضحت وزارة المالية الجزائرية أن خبر زيادة رواتب المتقاعدين في الدولة ليس صحيح وليس له أي أساس من الصحة بل هو مجرد إشاعات متداولة فقط كما لم تقرر الحكومة الجزائرية مقدار الزيادة في رواتب المتقاعدين الجزائريين في الوقت الحالي لذا سوف نقوم اليوم بشرح تفاصيل الزيادة التي من المتوقع صدورها ولكن حتى الآن تحت المناقشة في دولة الجزائر كما يلي:

لقد أفادت وزارة المالية الجزائرية أنه إذا كان الراتب التقاعدي لا يتجاوز 20000 دينار، فإن نسبة الزيادة سوف تكون 5%.

رواتب المتقاعدين في العراق التي تتراوح ما بين 20000 إلى 50000 دينار جزائري فإن نسبة الزيادة سوف تكون بنسبة 4%.

رواتب المتقاعدين الجزائريين الذين تتجاوز رواتبهم عن 50000 دينار جزائري سوف تكون الزيادة المتوقعة بنسبة 2%.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالجزائر