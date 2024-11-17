مين اللي سرق الجزمة.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة 2024، تعد قناة وناسة بيبي كيدز للأطفال واحدة من القنوات الرائدة التي تركز على تقديم محتوى مميز ومتنوع يناسب جميع الأعمار، إذ تم تأسيسها لتلبية احتياجات الأطفال من ناحية الترفيه والتعليم، تقدم القناة مزيجًا مثاليًا من البرامج الترفيهية والمواد التعليمية التي تساهم في تنمية المهارات العقلية والاجتماعية للأطفال.

تردد قناة وناسة 2024

إليكم تردد قناة وناسة 2024:

على قمر نايل سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على قمر عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، وتتميز بالعديد من المميزات التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وعائلاتهم، إليك أهم مميزات هذه القناة: