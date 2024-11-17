لولو عايزة ماما..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة الأغاني المفضلة للأطفال

قناة وناسة Wanasah TV من القنوات المميزة الموجودة في الفترة الحالية ولها قاعدة كبيرة من المتابعين في الوطن العربي ككل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني على مدار اليوم ولها عدد كبير من الأغاني المميزة التي نالت إعجاب الجميع لأن القناة تعرض جميع أغاني لولو التي أصبحت لها شهرة واسعة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة على القمريين الصناعيين.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

لقد تزايد البحث عن تردد قناة وناسة كيدز التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل متابعة ومشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد المقدمة لجميع الأطفال كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

تردد القناة الفضائية: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة الفضائية: HD.

كيف يتم تنزيل قناة وناسة كيدز