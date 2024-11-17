لا تفوت الفرصة وسارع بحجز تذكرتك .. رابط تذاكر سباق كافد العمودي والاستمتاع بتجربة مميزة

يستعد المواطنين لخوض تجربة رياضية فريدة من نوعها في سباق كافد العمودي، المقرر إقامته يوم السبت 23 نوفمبر في برج 1.15، أحد أبرز معالم مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) بالرياض، ويدعو السباق عشاق اللياقة البدنية لتسلق 61 طابقًا في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على رابط تذاكر سباق كافد العمودي، والمزيد من التفاصيل.

تفاصيل سباق كافد العمودي

جاءت تفاصيل السباق ليكون كما يلي:

الموقع هو برج 1.15 – مركز الملك عبدالله المالي.

أما عن الوقت الخاص بالسباق يكون من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 1:00 مساءً.

الفئات تشمل سباق كامل (61 طابقًا)، ونصف سباق.

كما أن المشاركة متاحة لمن هم 16 عامًا فما فوق.

يمكن مشاركة الجنسين رجال ونساء.

أنشطة مصاحبة لسباق كافد العمودي

كما يضم السباق مجموعة من الأنشطة المصاحبة وتشمل:

منطقة لتناول المأكولات والمشروبات الصحية.

مساحة مخصصة للإحماء والتمدد.

جوائز قيمة للمراكز الأولى.

الجدول الزمني للسباق

استلام المعدات يكون من الساعة 7:30 حتي8:30 صباحًا.

بداية السباق يكون من الساعة 9:00 حتي 10:00 صباحًا.

حفل توزيع الجوائز يكون من الساعة 11:50 حتي 12:10 ظهرًا.

اختتام الفعالية الساعة 1:00 مساءً.

أسعار التذاكر والحجز

تبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي، ويمكن الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول للرابط الخاص بحجز تذاكر سباق كافد العمودي

ثم اختر فئة التذاكر المناسبة لك.

انقر على طريقة السداد المناسبة.

ثم اطبع التذكرة بعد السداد.

أسباب المشاركة في سباق كافد العمودي

من أبرز أسباب المشاركة في السباق ما يلي: