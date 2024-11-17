عبر مظلتي.. خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 وأهم شروط القبول

يبحث الكثير من العراقيين عن طريقة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذه الوجبة، زاد الإقبال على معرفة الشروط وكيفية الاستعلام، سنقدم لك في هذا المقال الخطوات التفصيلية للاستعلام، لتتمكن من التأكد من استحقاقك لهذه المساعدات التي تهدف إلى دعم الأسر العراقية ذات الدخل المحدود.

خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” وانقر عليه.

اختر خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة المتاحة.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها (الوجبة السابعة 2024).

أدخل اسمك ورقم هويتك والمحافظة التي تتبع لها.

انقر على زر “الاستعلام” وانتظر لحظات حتى تظهر النتيجة.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية:

أن يكون عراقيًا الأصل والإقامة.

أن يقع ضمن الفئة العمرية المحددة.

أن لا يكون لديه دخل ثابت أو ممتلكات كبيرة.

أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة.

أن يملأ نموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مظلتي.

أن يرفق المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

لإكمال طلبك، يرجى تقديم المستندات التالية:

نسخة مصورة من بطاقة الرقم الوطني سارية المفعول.

أحدث فاتورة (كهرباء، ماء، أو غاز) باسم المتقدم.

نسخ مصورة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لا تزال أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة قيد التدقيق، ونظرًا للعدد الكبير من الطلبات المقدمة، تتطلب عملية الفرز والتحقق وقتًا إضافيًا، تهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف.