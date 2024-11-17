استعلم من هُنا.. خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، برنامج تكافل وكرامة هو شريان حياة للعديد من الأسر المصرية، حيث يوفر لهم الدعم المالي الذي يحتاجونه لتغطية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، هذا البرنامج الحكومي الرائد يساهم بشكل كبير في الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

إليكم خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024:

افتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ابحث عن خدمة “تكافل وكرامة” وانقر عليها.

أدخل الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص له.

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة باستحقاقك للبرنامج.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة من عمر 16 عامًا فأكثر.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة ممن هم أقل من 16 عامًا.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مع توضيح مكتب التموين المسجل.

قيد مدرسي للتلاميذ من عمر 6 إلى 18 سنة.

قيد جامعي للطلاب الجامعيين.

كود كشف الإعاقة في حال وجود إعاقة أو مرض مزمن.

صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة من إقرار الوصاية على الأيتام.

صورة من شهادة السجن في حال سجن الأب أو الأم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

بعد أن تعرفنا على كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، نعلمكم بأن المعاش يصرف في منتصف كل شهر ميلادي من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي لبريد مصر.