استعد للثلوج.. خطوات تحديث ببجي موبايل 3.5 لعام 2024 وأهم مميزات اللعبة

يبحث الكثيرمن عشاق ببجي عن خطوات تحديث ببجي موبايل 3.5 لعام 2024، تم إصدار تحديث ببجي موبايل 3.5 للجوالات بنظامي أندرويد وآيفون، وهو متاح الآن بعد إعلان شركة كرافتون عن التحديث الجديد الذي يركز على فصل الشتاء تحت عنوان “مود الثلج القارص”، شهد البحث العالمي ارتفاعًا ملحوظًا حول هذا التحديث، الذي يتضمن العديد من التعديلات المهمة مثل إضافة سكنات جديدة، أسلحة محسّنة، وغيرها من التحسينات.

خطوات تحديث ببجي موبايل 3.5 لعام 2024

إليكم خطوات تحديث ببجي موبايل 3.5 لعام 2024:

توجه إلى متجر جوجل بلاي (أندرويد) أو آب ستور (آيفون).

اكتب “PUBG Mobile” في شريط البحث.

اضغط على زر “تحديث” بجوار لعبة ببجي.

انتظر قليلًا حتى يتم تحميل وتثبيت التحديث الجديد.

افتح اللعبة وستجد المود الجديد جاهزًا للاستخدام.

مميزات لعبة ببجي