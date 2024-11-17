رابط سحب استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2024  للجامعات العراقية عبر موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الدور الثالث لطلاب الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم نشر النتائج يوم الأربعاء الماضي في جميع المحافظات العراقية، بعد ذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي الموافق 14 نوفمبر 2024، عن فتح استمارة القبول المركزي للجامعات العراقية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الطلاب الناجحين بالدور الثالث، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

استمارة القبول المركزي

أوضحت وزارة التعليم العالي أن استمارة التقديم متاحة لكل من:

طلبة القناة العامة.

كما يتاح التقديم لذوي الشهداء.

ثم خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدراسين باللغة الإنجليزية.

وذلك لجميع فروع الدراسة العلمي، الإحيائي، التطبيقي، الأدبي، والفنون.

ثم أشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم تسجيل 10 رغبات فقط عبر الاستمارة الإلكترونية، وفق الحدود الدنيا للقبول المعلنة.

رابط استمارة القبول المركزي للدور الثالث بالعراق

يمكن للطلاب ملء الاستمارة من خلال موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الإلكتروني، كما يطلب من ذوي الشهداء مراجعة مؤسسة الشهداء والمكاتب التابعة لها لتوثيق بياناتهم ثم أكدت الوزارة أن عملية التسجيل والتقديم ستنتهي يوم 23 نوفمبر 2024، مشددة على ضرورة مراجعة البيانات المدخلة بعناية لضمان دقة المعلومات المقدمة.

شروط القبول في الجامعات العراقية

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يلزم على الطالب إتباعها لقبول طلبه للالتحاق بالجامعات العراقية واستكمال مسيرته التعليمية وهي: