أنباء عن قفزة كبيرة في السعر .. تحديث سعر الدولار اليوم أمام الدينار العراقي في منتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وذلك عقب ضخ البنك المركزي العراقي نحو 275 مليون دولار أمريكي في السوق المصرفي الأسبوع الماضي، من هذا المبلغ، تم سحب حوالي 14.5 مليون دولار نقدًا عبر المنافذ المصرفية الرسمية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار السوق، وما هو متداول عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي شائعات لا أساس لها من الصحة، يلي التفاصيل

سعر الدولار اليوم أمام الدينار العراقي

بقرار من البنك المركزي العراقي، تم تثبيت سعر الصرف عند مستويات 1310 دينار عراقي لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وجاءت أسعار الدولار في المصارف المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الرافدين 1320 دينار عراقي.

بينما في مصرف بغداد 1310 دينار عراقي.

أما سعر الدولار في مصرف بابل 1310 دينار عراقي.

وصل سعر الدولار في مصرف الائتمان العراقي إلى 1310 دينار عراقي.

في البنك التجاري العراقي 1310 دينار عراقي.

أما عن السعر في البنك الأهلي العراقي هو 1310 دينار عراقي.

بنك الاستثمار العراقي بلغ سعر الدولار 1310 دينار عراقي.

أسعار العملات الأخرى مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد

أما عن أسعار العملات المختلفة أمام الدينار العراقي اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 فجاء كما يلي: