اعرف وصل لكام .. صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الأحد 17 نوفمبر بعد أنباء تراجعه لأدني مستوي

شهد الريال اليمني انخفاضًا جديدًا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الأخري، وجاء هذا التراجع بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي الذي سجلته العملة يوم أمس، ليؤكد استمرار التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع السياسية غير المستقرة والصراعات الممتدة، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، والعملات المختلفة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في اليمن

شهد سعر الريال اليمني اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 انخفاض نسبي بسيط أمام الريال السعودي في منتصف التعاملات الأسبوعية ليكون السعر كما يلي:

في العاصمة عدن سعر الشراء للريال السعودي هو 536.5 ريال يمني.

أما سعر البيع فبلغ 537.5 ريال يمني.

بينما بلغ سعر الشراء للريال السعودي في محافظة حضرموت 537.5 ريال يمني، وسعر البيع هو 538.5 ريال يمني.

سعر الريال اليمني أمام العملات المختلفة اليوم

شهد سعر الريال اليمني أمام عملات الدول المختلفة استقراراً نسبياً مقارنة بسعر الأمس ليكون كما يلي: