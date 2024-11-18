تحديث MICKEY.. تردد قناة ميكي بعد التحديث الان 2024 على القمر الصناعي

يتم بثها من خلال صورة واضحة وجودة وتقنية عالية قناة ميكي كيدز تعد الخيار الأنسب والمفضل لجميع الأطفال الصغار حيث يتم بث برامجها علي مدار اليوم بدون انقطاع بسبب فواصل إعلانية، جميع محتوياتها أما ترفيهية أو تعليمية أو ثقافية محتوي قناة ميكي كيدز من المحتويات التي تهدف إلي أشياء تنفع الأطفال وفي نفس الوقت تعمل علي تسلية أوقاتهم، ذلك لأنها تبث برامج تعليمية وثقافية إلا أنها يتم بث هذه البرامج بطريقة مسلية وترفيهية لا يشعر من خلال الاستماع بأي ملل، سننقل لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع عبر السطور القادمة تابعونا.

ميكي عبر ترددها الجديد علي النايل سات

كما يسهل القيام بالتعرف على التردد الأول والجديد لقناة ميكي أطفال على النايل سات، مع اتباع المعلومات المتمثلة في التالي:-

جاء تردد القناة: 11256.

بينما مؤشر ترميز القناة: 27500.

كما تم تحديث مؤشر التصويب: 4/3.

بالتالي جاء معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الحديث الخاص بقناة ميكي علي العرب سات

جاءت أبرز المعلومات التي من خلالها يمكنك تنزيل قناة ميكي على العرب سات، وذلك بإتباع الأتي:-

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي: 11275.

كيفية تنزيل وحفظ قناة ميكي كيدز علي جهاز الاستقبال

اتبع هذه الخطوات وستتمكن من تنزيل القناه علي شاشات التلفاز، من خلال سماع برامج قناة ميكي كيدز التي تعمل علي تسلية أوقات الصغار، سيتم تفضيلها بين جميع القنوات الفضائية اليكم ألية التنزيل في السطور التالية: