تحديث تردد قناة عمو يزيد الجديد بجودة هائلة على القمر الصناعي

تعتبر القناة الفضائية عمو يزيد من اهم القنوات واكثرها بحثا من قبل الأمهات التي لديها صغار في أعمار ما بين 3 أعوام حتي 14 عام، ذلك من اجل البحث علي أشياء ترفيهية تعمل علي تسلية أوقاتهم، لأنهم في هذا العمر يحدث لهم حاله من الملل، حيث توفر هذه القناة العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والكوميدية، أيضا الثقافية والأخلاقية التي من خلالها يستطيع الطفل تعلم الأساسيات بطريقة بسيطة وسهلة من حيث الحروف سواء كانت بالعربية، أم اللغة الانجليزية استطاعت هذه القناة الدمج ما بين التعلم والترفيه بحيث لا يمل الطفل علي مدار اليوم من مشاهدة جميع برامجها سنوضح لكم الترددات في السطور الآتية ابقوا معانا.

أجدد الترددات بقناة عمو يزيد عبر النايل سات

جاء بيانات التردد: 11310.

بينما كان مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

كما ظهر معدل الاستقطاب: عمودي.

يتم بث التردد عبر القمر الصناعي: النايل سات.

قناة عمو يزيد عبر العرب سات

تردد قناة عمو يزيد: 10923.

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل استقطاب: عمودي.

تصويب الخطأ: 4/3.

رمز القناة: 27500.

ألية التثبيت الخاصة بقناة عمو يزيد عبر الترددات الحديثة

يبحث العديد من الأشخاص علي معرفة الترددات الجديدة وبعد ذكرها يبحثوا علي كيفية استقبالها علي شاشات التلفاز الخاصة بهم من اجل مشاهدة جميع برامجها علي مدار اليوم إليكم الخطوات التالية: