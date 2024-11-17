اللي لسه مصرفش.. الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2024

فئات عديدة من الأشخاص المشمولين في برنامج تكافل وكرامة يبحثون عم معرفة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه لشهر نوفمبر، حيث انه يتم صرف جميع المعاشات الخاصة بتكافل وكرامه من تاريخ 15 من كل شهر ميلادي، علية تعددت الأسئلة بالبحث من قبل المواطنين حول كيفية الاستعلام عن معاشهم، حيث يتم صرف هذه المعاشات من قبل الحكومة وذلك من اجل توافر جميع الاحتياجات ومساعدة هذه الفئات علي مواجهة غلاء المعيشة والقدرة والاستمرار عي خلق حياة كريمة لهم ولأسرهم، سنسرد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الموضوع في السطور الآتية.

كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة نوفمبر 2024

في البداية: يرجي زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

ثم انتقل بعد ذلك بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة البحث علي تكافل وكرامه.

يتطلب منك إدخال الرقم القومة الخاص بك بكيفية صحيحة.

قم بالضغط علي خانة الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار قيمة راتبك، ، الموعد المحدد الذي يتم فيه صرف المعاشات.

الموعد، أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة بشهر نوفمبر 2024