استعلم عبر مظلتي.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024

عمليات بحث مكثفة من قبل المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين مؤخراً للحصول على الوجبة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ويعتبر هذا هو السبب الرئيسي في تأخر الإعلان عن المقبولين في الوجبة، حيث تقوم الوزارة حالياً بفرز ومراجعة الطلبات المقدمة للتأكد من استحقاقهم للدعم، وسوف نقدم لكم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للاستعلام والشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

نظراً لاهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إليكم الخطوات والتي تتمثل في التالي:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة الاسم بالكامل مع رقم الهوية الوطنية والمحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة الاستعلام والانتظار لتظهر نتيجة البحث.

ما هي شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية؟

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، والشروط جاءت على النحو التالي: