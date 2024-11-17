طريقة تثبيت تردد قناة الرابعة الرياضة العراقية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعد قناة الرابعة الرياضة العراقية، من أكثر القنوات المتخصصة في المحتوى الرياضي، ونقل المباريات المحلية والعالمية أول بأول، بالإضافة إلى إمكانية تغطية جميع الأحداث الكروية، ومن أهمها نقل تصفيات كأس العالم وكذلك مباريات الدوري العراقي، وغير ذلك من المحتوى الجذاب لعشاق الساحرة المستديرة، وفي السطور التاية سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة الجديد.

تحديث تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات

يمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد والأول لقناة الرابعة العراقية الرياضة على النايل سات، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-

القمر الصناعي الجديد النايل سات.

التردد الأول للقناة 10892.

فيما أن استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو8\7.

نزل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضة

وحتى يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضة على الأقمار الصناعي المختلفة، فيُرجى اتباع البيانات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها يكون 11747.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 4/3.

خطوات تثبيت تردد قناة الرابعة العراقية الرياضة

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال قناة الرابعة العراقية الرياضة على النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع ما يأتي:-