أوبو برخص التراب.. سعر ومواصفات هاتف Oppo F7 مساحة كبيرة وتصوير جذاب

بعد النجاح التي حققته شركة أوبو ضمن إطلاقها لمجموعة من الهاتف في الفئة الاقتصادية أو المتوسطة، قامت بالكشف عن هاتفها الجديد وهو Oppo F7 الذي يمتلك مواصفات ممتازة من بينها شاشة نوتش ومعالج سناب دراجون 450، ناهيك عن الذاكرة الكبيرة الخاصة بالهاتف، وغير ذلك من المواصفات والمميزات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند شراء الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo F7

جاءت أبرز مواصفات هاتف Oppo F7 التي أطلقته شركة أوبو مؤخرًا ضمن الفئة المتوسطة، وفقًا لما يلي:-

يقوم الهاتف بدعم شبكات الجيل الثاني وحتى الرابع.

فيما أن الذاكرة تكون 256 جيجا بايت.

كذلك ذات تصميم بلاستيك وطلاء لامع وشيك.

ناهيك عن أنه يعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1.

مساحة الهاتف التخزينية تكون 16 جيجا بايت.

كاميرات الهاتف الخلفية منها 13+2 ميجا بكسل، والأمامية تصل إلى 8 ميجا بكسل، ناهيك عن دعم الهاتف لعزل وتصوير الفيديو بدقة عالية.

لا يقوم الهاتف بدعم مستشعرات الحامية مثل البصمة.

بطارية الهاتف كبيرة تبلغ نحو 4230 مللي أمبير.

تصميم الهاتف من البلاستيك الشيك ضمن الفئة الخاصة به.

فيما أن الهاتف يدعم كارت الميموري في الوقت ذاته.

كاميرات الهاتف والتصوير ممتازة.

ما هو سعر موبايل Oppo A3؟

وعن سعر الهاتف داخل وخارج مصر، فجاء على النحو الأتي:-