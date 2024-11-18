“الحكومة العراق” تصدر غرامة مالية 100 ألف دينار على جميع السيارات لهذا السبب!.. التفاصيل كاملة

كشفت مديرية المرور العامة في العراق، عن توجيهات جديدة لجميع أصحاب اللوحات القديمة، مع فرض غرامة مالية كُبرى على كافة المخالفين، مؤكدة أنه يتم في الوقت الحالي مراجعة أصحاب المركبات المسجلة ضمن نظام التسجيل القديم قبل تاريخ 9-4-2003 والفحص المؤقت وكذلك المشروع الموازي الخاضع لمديرية المرور في بغداد والمحافظات الأخرى عبر مواقع التسجيل، في إطار أن يتم تسجيلها ضمن المشروع الوطني المعتمد من قبل الحكومة العراقية في غضون 60 يومًا من وقت إصدار القرار أي لم يتبق سوى أقل من 50 يومًا من الأن.

فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار

وأكدت مديرية المرور العامة في العراق، أن قيمة الغرامة المفروضة على كافة المخالفين تبلغ نحو 200 ألف دينار عراقي وفقًا لأحكام المادة 25 أولاً من قانون المرور، بما يشمل ذلك اللوحات الخاضعة للحفص المؤقت وتحجز المركبة لحين إكمال معاملة التسجيل، مشيرة إلى أنه يتم فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي وفقًا لأحكام المادة 25 ثانيًا بما يشمل ذلك المركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل موعد 9-4-2003 وكذلك المركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي، على أن يتم تطبيق الغرامات المفروضة من وقت إصدار القرار.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور داخل محافظات العراف ومعرفة القيمة المستحق سدادها، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

مع القيام بتسجيل الدخول للصفحة التالية.

ليتم إدخال بيانات المواطن ورقم اللوحة.

بعدها يمكنك اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى يتم في النهاية معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالغرامة.

فرض عقوبات تصل للسجن

وتقوم مديرية المرور العامة في العراق، بفرض أقصى العقوبات التي تصل إلى حد الحبس وغرامة تتجاوز الـ 250 ألف دينار عراقي، في بعض الحالات المرورية التي يرتكب فيها الماوطن مخالفة جنائية يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وعليه وجب الحذر من قبل كافة المواطنين والإلتزام بإرشادات المديرية واللفتات المُعلنة.