Link التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024بالجزائر عبر موقع الكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz

كشف موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عن خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، حيث تعتبر المنحة من أكثر المبادرات الحكومية التي تستهدف السيدات المتواجدة في البيت دون عمل وليس لها دخل ثابت يساعدها على المعيشة، فالحكومة الجزائرية مهتمة بشكل كبير بالسيدات لتوفير المساعدة لهم والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقبل التسجيل في المنحة يجب على الراغبات التقديم الاطلاع على كافة الشروط المحددة من قبل وزارة التضامن الجزائرية، وكل هذا نطلعكم عنه في هذ التقرير فتابعونا.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تقدم الحكومة الجزائرية المساعدات والدعم بشتى الطرق المختلفة لمساعدات الفئات التي تحتاج للدعم، ومن بين وسائل الدعم منحة المرأة الماكثة في البيت التي تستهدف السيدات التي تمكث في البيت دون عمل وتعول أسرتها، حيث تبلع قيمة المنحة 800 دينار جزائري وتزيد المنحة في حالة وجود أطفال، وإليكم الآن خطوات التسجيل في المنحة كالتالي:

في البداية يرجى التوجه إلى الموقع الالكتروني لوكالة الوطنية للتشغيل.

يتم اختيار أيقونة “منحة البطالة”.

من ضمن الاختيارات الظاهرة أمامكم يتم النقر على “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة من الموقع مع تحديد الولاية التي تنتمي لها.

يرجى رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على كلمة “حفظ” لإتمام عملية التسجيل.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

عملت الوكالة الوطنية للتشغيل على تحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت والشروط كالتالي: