” لولو صارت شرطية “..اضبط تردد قناة وناسة الجديد للأطفال Wanasa TV عبر نايل سات وعربسات

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية الرائدة المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث يسعى الكثير من الآباء إلى ضبطها على أجهزة التلفاز لتمكين أبنائهم من متابعة محتوى ممتع وتعليمي وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تثير اهتمام الأطفال وتجيب عن فضولهم بأسلوب جذاب وممتع ومن أبرز مميزات القناة شخصية “لولو”، التي أصبحت رمزًا شهيرًا بين الأطفال، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الممتعة التي تساعدهم في تعلم العديد من المفاهيم بطريقة سهلة.

تردد قناة وناسة الجديد

إذا كنت تبحث عن وسيلة تتيح لطفلك الاستمتاع بالتعلم والترفيه، فإن تردد قناة وناسة هو الخيار الأمثل وتوفر القناة محتوى مجاني للأطفال على مدار 24 ساعة، دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك ويمكن للأطفال في مختلف الدول الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، من خلال الترددات التالية:

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

على قمر نايل سات:

التردد: 11430

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لتمكين أطفالك من الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط القناة على جهاز الاستقبال:

قم بتشغيل التلفاز وجهاز الرسيفر. استخدم جهاز التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات. اختر خيار “البحث اليدوي”. أدخل بيانات التردد بدقة ثم اضغط على خيار “بحث”. انتظر حتى تظهر القناة، ثم اضغط على “حفظ” لإضافتها إلى قائمة قنواتك المفضلة.

باتباع هذه الخطوات يمكنك ضمان استمتاع أطفالك بمحتوى قناة وناسة المتميز والذي يحمل قيمة تعليمية وترفيهية عالية على مدار اليوم