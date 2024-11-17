لولو يا لولو في نونو..كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال نايل سات وعرب سات وفرحي أولادك كل يوم

تعتبر قناة وناسة واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث يسعى العديد من الآباء إلى ضبطها على أجهزة التلفاز لتمكين أطفالهم من الاستمتاع بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه، تتميز القناة بتقديم برامج تعليمية جذابة تشبع فضول الأطفال، مما يجعل التعلم تجربة ممتعة بالنسبة لهم ومن الشخصيات المحبوبة على القناة هي “لولو”، التي أصبحت رمزًا معروفًا بين الأطفال، حيث تضيف لمسة من المرح والسعادة من خلال الأغاني الممتعة التي تعرضها وتساعد هذه الأغاني الأطفال على تعلم مفاهيم جديدة بطريقة سهلة ومسلية، مما يجذب العائلات لمتابعة محتوى القناة.

تردد قناة وناسة الجديد

تقدم القناة محتوى مجاني على مدار الساعة دون الحاجة لأي اشتراك ويمكن للأطفال في مختلف أنحاء الدول العربية مشاهدة القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك من خلال ترددات محددة:

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

على قمر نايل سات:

التردد: 11430

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، مما يتيح لأطفالك الاستمتاع بالمحتوى المتميز واتبع الخطوات التالية لضبط القناة: