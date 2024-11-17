فرح أطفالك... تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 بجودة ممتازة وبإشارة قوية

قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، وقد استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تكسب إعجاب الكثيرين بفضل محتواها المتميز الذي يمزج بين التعليم والترفيه، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم العديد من المفاهيم بأسلوب مبسط وجذاب وفي هذا المقال، سنستعرض التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي لعام 2024.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على نايل سات

لمتابعة محتوى قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات، يجب إدخال البيانات التالية:

التردد: 11258

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

بالإضافة إلى نايل سات، يمكن أيضاً متابعة قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عبر التردد التالي:

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية إضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

لإضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

القيام بالدخول إلى قائمة إعدادات جهاز الاستقبال. ابحث عن خيار “إضافة تردد جديد” ضمن الخيارات المتاحة. أدخل تردد القناة مع معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب بدقة في الحقول المخصصة. اضغط على زر “بحث” للبحث عن القناة. بعد ظهور القناة، اضغط على زر “حفظ التغييرات” لضمان إضافتها إلى قائمة القنوات لديك.

أبرز أناشيد قناة طيور الجنة الجديدة 2025