أبسط أولادك ونزل تردد قناة كراميش كيدز على جهازك بترددها الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية المحببه في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، ولقد نجحت القناة في جذب انتباه الأسر بفضل برامجها المتنوعة التي تجمع بين التسلية والفائدة، تقدم كراميش مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تحمل قيما تعليمية وثقافية، وحيث تركز القناة على توفير تجربة تعليمية ممتعة. من خلال برامجها المتنوعة، تتمكن الأسر من الاطمئنان إلى أن أطفالهم يشاهدون محتوى يساهم في تطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية

تردد قناة كراميش كيدز الجديد 2024

الاستمتاع بمشاهدة ممتعة عبر قناة كراميش كيدز، يمكنك تنزيل ترددها الجديد لعام 2024 وإليك تفاصيل الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة:

على قمر نايل سات:

التردد: 11315 أو 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

على قمر عرب سات:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش كيدز

لإضافة تردد قناة كراميش كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل التلفاز وجهاز الرسيفر. اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم. اختر “إدارة الإعدادات” ثم حدد “قائمة الترددات” .اضغط على “إضافة تردد جديد”. أدخل بيانات التردد، بما في ذلك التردد والاستقطاب. انقر على “بحث” ثم احفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة. بإتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش الممتع والمفيد.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بعدة جوانب تجعلها محط اهتمام الكثيرين، منها: