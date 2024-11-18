لأطفال كلها هتفرح.. تردد قناة ميكي الجديد 2024 على نايل سات لمتابعة أغاني الأطفال والأفلام الكارتونية

تعد قناة ميكي الفضائية واحدة من القنوات المحبوبة لدى الأطفال في العالم العربي، وتتميز القناة بتقديم مجموعة واسعة من البرامج والأفلام التي تجمع بين المتعة والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للآباء الذين يسعون لتوفير محتوى مفيد لأبنائهم وفي هذا المقال، سنتحدث عن كيفية تحميل قناة ميكي عبر الأقمار الصناعية المختلفة لتتمكن العائلات من الاستمتاع بمشاهدة برامجها الشيقة.

تردد قناة ميكي 2024

تقوم قناة ميكي بشكل دوري بتحديث تردداتها لتحسين جودة البث وإليكم تفاصيل الترددات المتاحة:

على قمر نايل سات:

التردد: 11526

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

على قمر عرب سات:

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

خطوات تحميل قناة ميكي الفضائية على جهاز الرسيفر

يمكنكم بسهولة تحميل قناة ميكي على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

باستخدام الريموت كنترول ادخل إلى قائمة الإعدادات من الشاشة الرئيسية لجهاز الرسيفر. اختر “البحث اليدوي” من الخيارات المتاحة قم بالدخول إلى قائمة الترددات واكتب تردد القناة بدقة، بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى تكتمل عملية تحميل القناة بعد انتهاء التحميل احفظ القناة لاستمتاعك بمشاهدة ممتعة

مزايا قناة ميكي للأطفال

تتميز قناة ميكي للأطفال بعدد من الخصائص التي تجعلها مفضله للعديد من الأسر وإليك أبرز المزايا التي يمكنك الاستمتاع بها عند تنزيل القناة: