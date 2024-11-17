“سجل واربح المليون”.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وشروط الاشتراك

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أكثر المواضيع بحثاً في الدول العربية، حيث يهتم البعض من الاشتراك في تلك المسابقة المهمة والتي من خلالها يحصل المشتركين على جوائز مالية كبرى تصل إلى مليون دولار، ويتم تقديم المسابقة من خلال الإعلامي الكبير مصطفي الأغا عبر قناة إم بي سي مصر، ويتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة على الهواء مباشرة، وإليكم الآن في هذا المقال كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والشروط الخاصة بالتقديم في المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لازدياد البحث عن الخطوات الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من قبل المواطنين في الدول العربية المختلفة، وهذا حتى يكون من السهل عليهم التسجيل والحصول على الجوائز المالية الكبرى التي من خلالها يتحقق الأحلام المستحيلة سواء شراء بيت أو سيارة باهظة أو عمل المشروعات المختلفة، والاشتراك في مسابقة يتم من خلال الخطوات التالية:

يتم إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو DREAM على الرقم المخصص للبلد التابع لها.

على الفور ستلقي سؤال مباشر من البرنامج في الخطوة التالية والتي يجب الرد عليه حتى تتكمن من الاشتراك بالمسابقة.

بعد ذلك يلتقي سؤال أخر لضمان الاستمرارية الاشتراك في المسابقة.

ينبغي الموافقة على جميع الشروط والأحكام المحددة من قبل إدارة المسابقة.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة إرسال.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم