محمد طارق بلعريبي يوضح أخر مستجدات سكنات عدل 3 ويحسم أنباء فتح التسجيل بالمرحلة الثانية 

أعلن وزير السكن والعمران الجزائري، محمد طارق بلعريبي، عن العدد المبدئي للمقبولين في المرحلة الأولى من برنامج عدل 3، وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، وأوضح الوزير أن البرنامج شهد تسجيلًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الولايات الجزائرية، مما يعكس الاهتمام الواسع بالمبادرة السكنية، كما حسم سيادته الأنباء المتداولة عن فتح التسجيل بالمرحلة الثانية أمام المواطنين وفيما يلي التفاصيل.

عدد المقبولين في سكنات عدل المرحلة الأولي

بلغ العدد الأولي للمقبولين في المرحلة الأولى من برنامج عدل 3 حوالي مليون و24 ألف و342 مسجلًا، وأشار الوزير إلى استبعاد 23 ألف طلب بسبب التكرار في التسجيل عبر قاعدة البيانات، كما تم تسجيل 25,379 حالة إيجابية عبر البطاقة الوطنية للسكن، و1863 حالة مرتبطة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، والتي تم التعامل معها وفقًا للوائح،

وأكد الوزير أن المعالجة الأولية للطلبات قد انتهت، مشيرًا إلى أن القائمة النهائية للمقبولين ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المقبولين في برنامج عدل 3 المرحلة الأولي

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، يمكن للمتقدمين التحقق من حالة طلباتهم وأسماء المقبولين عبر موقع وكالة عدل الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

اختيار خدمة “الاستعلام عن نتائج عدل 3”.

الاطلاع على حالة الطلب فور نشر النتائج.

حقيقة فتح التسجيل في سكنات عدل المرحلة الثانية

نفت وزارة السكن والعمران ما هو متداول من أخبار عن فتح التسجيل في سكنات عدل المرحلة الثانية من جديد، وأكدت على أنه حتي الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن أسماء المقبولين بالمرحلة الأولي وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة وبعدها يتم تحديد موعد فتح التسجيل بالمرحلة الثانية.