“افرح مع لولو”.. استقبل احدث تردد لقناة وناسة للاطفال 2024 بأعلى جودة على الاقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الترفيهية المتخصصة في بث الأغاني والموسيقى العربية والخليجية الخاصه بالأطفال، وبفضل محتواها المميز وأغانيها التي تناسب جميع الأذواق، تمكنت القناة من جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي، لذا يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لمتابعة برامجها وأغانيها المميزة بجودة عالية، في هذا المقال، سنقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن تردد قناة وناسة 2024 وكيفية ضبطه.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

يمكنك مشاهدة قناة وناسة على الأقمار الصناعية

لتتمكن من متابعة قناة وناسة بجودة عالية دون انقطاع، عليك معرفة الترددات الجديدة 2024:

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

خطوات ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لمشاهدة القناة بصورة وجودة عالية عليك ضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال اتباعك الخطوات الآتية:

افتح إعدادات جهاز الاستقبال (الرسيفر).

ثم اختر خيار “البحث اليدوي” عن القنوات.

أدخل التردد المناسب بناءا على القمر الصناعي الذي تستخدمه.

أدخل معلومات الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

ثم احفظ الإعدادات واستمتع بمشاهدة قناة وناسة.

مميزات قناة وناسة للأطفال