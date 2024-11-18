 ” هيكونوا دايما مبسوطين ” استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024 بكل سهولة على جهازكم .. فرحي عيالك بيها

تم تأسيس قناة طيور الجنة الفضائية منذ عام 2008 ومنذ بداية عرضها لأول مرة وهي تتمتع بشهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي وتنتمي هذه القناة الى عائلة مقداد الوليد والمعتصم وجنى حيث قد قدموا العديد من الاغاني الرائعه والممتعه وفي نفس الوقت تعليمية وذلك لكي يسعد بها الأطفال بشكل كبير مع تعلم العديد من الإعداد والتقاليد المهمة وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة وكيفيه استقبالها على الجهاز الخاص بكم لهذا تابعوا معنا الان السطور القادمة.

مميزات قناة طيور الجنة للاطفال 2024

هناك العديد من المميزات الخاصة بقناة طيور الجنة والتي تجعلها من أفضل القنوات الفضائية الموجودة ومن ضمن هذه المميزات التالي:

تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والاغاني والاناشيد.

محتوى ترفيهي وفي نفس الوقت تربوي ويحمل العديد من الرسائل الأخلاقية للأطفال.

تعليمهم الأرقام والألوان والحروف.

تعمل على مدار ال 24 ساعه دون توقف

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

نقوم بعرض تردد قناة طيور الجنة على النايل سات، للمشاهدين في أنحاء العالم، وهذا التردد كالآتي:

تردد القناة 11274.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

تردد القناة 11310.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكن بكل سهولة استقبال قناة طيور الجنة على الجهاز الخاص بكم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: