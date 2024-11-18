” مفيش ملل مع اجدد الحلقات ” استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جميع الأقمار الصناعية بكل سهولة وفرح أطفالك

قناة نتورك بالعربية من اشهر وابرز القنوات الفضائيه للاطفال الموجوده في الفترة الحالية ومنذ بداية إنشائها وهي حاصلة على شهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي وذلك لانها تقوم بعرض محتوى يناسب جميع الأطفال لجميع الفئات العمرية المختلفة، وبعد تغيير بيانات التردد الخاص بها أصبح البحث في تزايد مستمر عنها وفيما يلي سوف نوضح لكم اجدد واحدث تردد لقناة نتورك بالعربية لكي تستطيعوا استقبالها بكل سهوله لهذا تابعوا معنا الان.
قناة نتورك بالعربية على النايل سات 2024
يمكن الآن بكل سهولة استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية وذلك بعد معرفة بيانات التردد الخاص بها، وتأتي هذه البيانات كالتالي:
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6
التردد على القمر الصناعي عرب سات
ويمكن أيضًا استقبالها من خلال القمر الصناعي العرب سات وذلك عن طريق البيانات التالية:
- التردد: 11747 ميجاهرتز
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط تردد قناة كرتون نتورك
بعد معرفة جميع بيانات التردد الخاص بقناة نتورك يمكن الان بكل سهوله استقبالها على الجهاز الخاص بكم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- فى البداية عليك الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.
- اختيار إعدادات التركيب “التركيب” أو “Installation” من القائمة.
- اختر “البحث اليدوي”.
- إدخال بيانات التردد ” النايل سات او العرب سات” التى ذكرناها لكم.
- بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر “بحث” أو “Search”.
- بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة كرتون نتورك في قائمة القنوات الجديدة.
- احفظ الإعدادات بالضغط على “موافق” أو “OK”.