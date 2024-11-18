فرحي ولادك بيها طريقة عمل كاندي جيلي ” هتوفري فلوس كتير وكمان صحية ” اعمليه بكل سهولة

تعتبر حلوى الكاندي جيلي من الحلويات اللذيذة والمحببة لدى الصغار والكبار على حد سواء، وذلك بفضل ألوانها الزاهية التي تضفي جوًا من البهجة والسعادة، ومع ذلك قد تكون هذه الحلوى غير مضمونة من الناحية الصحية، بالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة، لذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في المنزل، مما يضمن لكم الحصول على حلوى لذيذة ومضمونة الجودة.

مكونات كاندي جيلي

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

باكيت جيلي (حسب النكهة المفضلة).

طريقة التحضير الكاندي كالجاهزة

الآن بكل سهولة يمكنك تحضير الكاندي كالجاهز وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تحضير الخليط: في كوب، نضيف الجيلي والجيلاتين ونصف كوب من الماء المغلي، نقلب المكونات جيدًا حتى تذوب تمامًا. تجهيز القالب: نحضر قالب سيليكون (يمكن دهنه بالزيت لتسهيل إخراج الكاندي)، نوزع الخليط في القالب (يمكن استخدام قوالب ألمنيوم وندهنها بالزيت أيضًا). التبريد: نضع القالب في الثلاجة ونتركه حتى تتماسك الحلوى تمامًا، ويفضل تركها لمدة ليلة كاملة. تقديم الكاندي: بعد أن تتماسك الحلوى، نخرجها من القالب، يمكنكم تجربة نكهات مختلفة عن طريق تغيير نكهة الجيلي وإضافة ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين ونصف كوب من الماء المغلي لكل كيس جيلي.

نصائح لنجاح كاندي جيلي

يجب أن تكون الماء مغلية لضمان ذوبان المكونات بشكل جيد.

إذا كانت القوالب مصنوعة من الألمنيوم أو السيليكون غير الجيد، ينصح بدهنها بالزيت لتسهيل إخراج الكاندي.

وضع قوالب الحلوى في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لضمان تماسكها بشكل جيد.

حفظ الحلوى في الثلاجة عند عدم الرغبة في تناولها مباشرة للحفاظ على قوامها وطعمها.

بهذه الطريقة السهلة والمضمونة، يمكنكم تحضير حلوى الكاندي جيلي في المنزل والاستمتاع بها مع أفراد الأسرة، مما يضمن لكم الجودة والصحة والسلامة.