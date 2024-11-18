” الوكالة الوطنية للتشغيل ” منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 التفاصيل والشروط وكيفية التقديم

أطلقت الحكومة الجزائرية مبادرة جديدة لدعم النساء غير العاملات، وهي منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، تهدف هذه المنحة إلى توفير دعم مالي للنساء اللواتي يقمن برعاية أسرهن ولا يملكن دخلاً ثابتاً، حيث تساعدهن على تلبية احتياجات أسرهن الأساسية، كما تشجعهن على تطوير مهاراتهن أو بدء مشاريع صغيرة لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي تفاصيل المنحة وشروطها وكيفية التقديم، لهذا تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و40 عاماً.

ألا يكون للمرأة أي دخل ثابت أو وظيفة دائمة.

يجب أن تكون المتقدمة مسؤولة عن أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

يجب ألا تكون المرأة قد حصلت على هذا الدعم مسبقاً.

كما يجب ألا يكون الزوج موظفاً بوظيفة ذات دخل شهري ثابت.

المستندات المطلوبة للتسجيل بمنحة ربات البيوت بالجزائر 2024

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من المؤهل العلمي.

مستند يثبت عدم وجود دخل ثابت.

صورة من شهادة الإقامة.

صورة حديثة للمتقدمة.

صورة من الشهادة العائلية.

إثبات عدم امتلاك أي أصول عقارية.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة 2024 الجزائر

الآن بكل سهولة يمكنكم التسجيل بمنحة المرأة الماكثة والحصول على راتب شهري من خلال الخطوات التالية: