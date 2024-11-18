” اغنية الماما والبابا ” استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 أولادك هيفرحوا بيها جداا طول اليوم

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد لقناة كراميش، خاصة بعد التحديث الأخير الذي طرأ على تردداتها عبر الأقمار الصناعية، وتعد قناة كراميش واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية واسعة ونسبة مشاهدات عالية، ويعود الفضل في هذه الشهرة إلى المحتوى المتميز الذي تقدمه للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وفي السطور التالية سنستعرض بيانات التردد الجديد لقناة كراميش على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات لهذا تابعوا معنا الآن.

تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2024

تركز إدارة القناة على أن تكون الأناشيد والأغاني التي يتم عرضها تساهم في تطوير شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والفكرية، بالإضافة إلى زيادة ثقافته ومعلوماته في كافة المجالات، ويمكنكم الحصول عليها من خلال الترددات التالية:

تردد قناة كراميش على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315 أو 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات تثبيت قناة كراميش للأطفال

حققت قناة كراميش نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقتها الأولى، وترغب العديد من الأمهات في معرفة طريقة تثبيتها على جهاز الاستقبال، من أجل أن يقضي الأطفال أمتع الأوقات برفقة برامجها، وفيما يلي خطوات تثبيت قناة كراميش:

فتح إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام الريموت كنترول. الدخول إلى قائمة ترددات القنوات. اختيار “إضافة تردد جديد”. تدوين بيانات التردد الجديد لقناة كراميش. النقر على كلمة “بحث”. الضغط على خيار “حفظ التغييرات”.

برامج قناة كراميش كيدز 2024

هناك العديد من برامج الأطفال المميزة التي يتم عرضها على قناة كراميش، ومن ضمنها التالي: