تلاوة القرآن الكريم بصوت أفضل الشيوخ “عبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2025”

اشتدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة المجد، وذلك لأنها القناة التي يعشقها الملايين من الناس وذلك بسبب أنها تعرض الكثير من البرامج التفسيرية للقران الكريم من خلال أفضل وأشهر الشيوخ الأزهر الشريف، وهي من القنوات التلفزيونية التي تكون خاصة بإذاعة القرآن الكريم بصوت الشيوخ التي لهم بصمة كبيرة في قلوب العديد من الأشخاص، وسنتعرف في السطور القادمة الكثير من المعلومات الأخرى.

تردد قناة المجد

يمكنك تحميل تردد قناة المجد لكي تستمتع بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ الذي تفضله عن طريق ضبط التردد الآتي:

يكون تردد قناة المجد هو 11372.

يكون معدل الترميز لهذه القناة هو 27500.

اتجاه الاستقطاب هو أفقي.

والقمر الصناعي نايل سات.

واخيرا معامل التصويب الخطأ هو 5/6.

وتتميز جودة القناة بجودة HD

تردد قناة المجد على عرب سات

إذا كنت تتبع القمر الصناعي عرب سات يمكنك تحميلها من خلال معرفة التردد التالي:

يصبح التردد عبر عرب سات هو 12053.

يكون اتجاه الاستقطاب هو أفقي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وجودة قناة المجد هي SD

خطوات تنزيل قناة المجد

اتبع هذه الخطوات بدقة لكي يتم عملية التحميل بكل سهولة والخطوات هي: