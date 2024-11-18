تابع الآن مسلسلك المفضل على “تردد قناة الحياة دراما الجديد 2025” .. ثبتها واستمتع

تصدر تردد قناة الحياة دراما الساحة التلفزيونية على مستوى الوطن العربي، فنجد العديد من المتابعين يبحثون عن تردد قناة الحياة دراما بكثرة، وذلك لأنها من القنوات الفضائية التي تبث الدراما المصرية والعربية في أفضل جودة دون تشويش في الصورة أو تقطع في الصوت، وأيضا تكون متوفرة على جميع الأقمار الصناعية لكي تناسب الجميع وإليكم في هذا الموضوع أحدث تردد أطلقته إدارة القناة والعديد من المعلومات الأخرى عبر السطور الآتية.

تردد قناة الحياة دراما

يعرض تردد قناة الحياة دراما عدة برامج ومسلسلات يتابعونها الملايين من الأشخاص على مدار الساعة فيمكنك تنزيلها بكل سهولة من خلال معرفة التردد الجديد وهو:

يكون القمر الصناعي نايل سات.

وأصبح التردد الجديد هو 11353.

ومعدل الترميز هو 27500.

ومعامل تصويب الخطأ هو 5/6.

ويكون مؤشر الاستقطاب هو رأسي.

تردد قناة الحياة دراما على عرب سات

يمكنك تنزيل على القمر عربسات من خلال معرفة المعلومات الآتية:

يكون التردد هو11304.

يكون معدل الترميز هو 27500.

أيضا معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

يكون اتجاه الاستقطاب لقناة الحياة هو أفقي.

والجودة هي SD.

كيفية تحميل تردد قناة الحياة دراما 2025

أصبح الآن بإمكانك أن تقوم بتحميل تردد قناة الحياة دراما على أي ريسيفر وتقوم بمتابعة المسلسلات الجديدة، وذلك من خلال النقاط التالية: