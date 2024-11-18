KARAMESH KIDS.. تردد قناة كراميش للأطفال 2025 “متاحة على جميع الأقمار الصناعية”

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة كراميش الفضائية، فهي مم القنوات التلفزيونية المميزة والتي تعرض محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال ومجموعة من الأناشيد والبرامج المفيدة، بالإضافة أنها حريصة كل الحرص على نشر محتوى أخلاقي ثقافي يناسب عقول الأطفال، وأيضًا تساعد الطفل أن يتخلص العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة، وحازت هذه القناة على اهتمام شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة كراميش

يمكنك تثبيت تردد قناة كراميش على التلفزيون من خلال معرفة التردد الجديد وهو كالتالي:

يكون التردد هو 11430.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يصبح معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

تكون جودة القناة هي SD

يكون القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عربسات

وتوفرت قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات فيمكنك تحميلها من خلال معلومات التردد الآتي:

يكون تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات هو11390.

يكون معدل الترميز هو27500.

يكون اتجاه الاستقطاب هو عمودي.

جودة قناة كراميش عبر عربسات هيHD

كيفية تحميل قناة كراميش على التلفزيون الخاص بك؟

إن أردت تثبيت هذه القناة على التلفاز ما عليك إلا أن تتبع هذه الخطوات وهي تشمل الآتي: