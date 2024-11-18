محتوى متميز للأطفال “تردد قناة طيور بيبي الجديد” .. نزلها حالًا واستمتع مع اطفالك بأحلى الأغاني

اشتدت عمليات البحث عبر محرك الجوجل عن تردد قناة طيور بيبي الجديد، فهي قناة من القنوات التلفزيونية الأكثر شهرة واستهدفت الكثير من الأطفال والكبار، فهي تعرض محتوى تعليمي أخلاقي مفيد وترفيهي بأسلوب سهل وبسيط ومرح يناسب الأطفال، وسنذكر لكم في هذا المقال التردد الجديد بعد التعديل وتفاصيل أخرى متعلقة بقناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي

تستطيع متابعة قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك وتعرف على محتواها الرائع الشيق والمفيد من خلال معرفة التردد الجديد وهو:

يكون التردد الخاص بقناة طيور بيبي هو 11274.

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وأيضا معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

وجودة القناة هي HD

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك تحميل قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك إذا كنت تتبع القمر الصناعي عرب سات عن طريق معرفة معلومات التردد الآتي:

يكون تردد قناة طيور على القمر الصناعي عرب سات هو 11310.

يكون معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وجودة قناة طيور بيبي هي HD

خطوات تحميل قناة طيور بيبي على التلفزيون

يمكنك تنزيل قناة طيور على التلفاز الخاص بك باتباع الخطوات التالية وهي: