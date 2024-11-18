كم يوم باقي على إصدار أهلية حساب المواطن للدفعة الـ 85 من الدعم؟ .. الموارد تُجيب

قد يبحث البعض عن أهلية حساب المواطن قبل البدء في إيداع المبالغ المالية والمفترض انه سوف يكون في الفترة المقبلة، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بان أهلية حساب المواطن، قد تم المراجعة بها الان وسوف تصدر خلال أيام، والتي تم التوضيح من خلالها حالة الاستحقاق الخاصة بالمواطنين، وفى حالة توافر الاستحقاق سوف يتم تحديد الأهلية التي من خلالها سوف يتم الإيداع المالي المستحق للمواطن السعودي.

أهلية حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه جاري الآن عمليات مراجعه المقبلين على أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة على جميع الحسابات الخاصة بالمواطنين، وأشارت من خلالها بأنه تم توضيح مدى استحقاق كل مواطن على حدى، وهذا الأمر يعود إلى مراجعة البيانات التي تتم في كل شهر ميلادي، والهدف منها هو التأكد بان كان بالفعل الشخص المتقدم يستحق الدعم المالي، أم لا، كما أيضا في حالة تواجد أعداد زائدة في الأسرة يتم احتسابهم، مع إدخال المبلغ المدعم الخاص بهم، لذا يمكن لجميع المواطنين الدخول إلى الحسابات الخاصة بهم، والتأكد من الأهلية قبل البدء في الإيداع المالي.

موعد إيداع حساب المواطن

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بان موعد إيداع حساب المواطن في يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حالة أن كان المستفاد مستحق وظهرت استحقاقه من خلال الأهلية التي تصدرت له، وفى حالة بدء الدعم يتم الإيداع لمدة 3 أيام عمل متتالية، وعند عدم إيداع المبلغ الشهري المدعم، يمكن البدء في طلب اعتراض لمعرفة أسباب عدم الإيداع للمواطنين.