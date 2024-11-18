عشق الطفولة والذكريات “المغامرون الخمسة وبكار” .. عبر تردد قناة سبيستون 2025

بحث الكثير والكثير من الأشخاص عن تردد قناة سبيستون الأطفال ومازال البحث حتى الآن، وذلك بسبب إنها قناة مميزة بمحتواها الرائع الذي كسب العديد من الأطفال والكبار، وتميزت القناة بجودة وكفاءة عالية دون تشفير أو انقطاع، وسنتعرف في هذا الموضوع أحدث تردد خاص بقناة سبيستون 2024على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات وغيرهم من المعلومات الأخرى.

تردد قناة سبيستون

نوضح لكم التردد الجديد بعد التعديل تردد قناة سبيستون فإذا كنت تريد تنزيلها على الجهاز الخاص بك لابد من معرفة التردد وهو:

يكون القمر الصناعي لقناة سبيستون هو نايل سات.

وأصبح التردد الجديد بعد التعديل هو 11785.

ويكون معامل تصويب الخطأ هو 5/6.

ويكون اتجاه الاستقطاب هو اتجاه عمودي.

وجودة قناة سبيستون الأطفال هي SD

تردد قناة سبيستون عبر عرب سات

بالإضافة أنك يمكنك تحميلها على عرب سات بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يكون القمر الصناعي عرب سات.

يصبح التردد الجديد هو 12341.

يكون معدل الترميز لقناة سبيستون هو 27500.

يكون اتجاه الاستقطاب هو عمودي.

يكون معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

أيضًا جودة القناة هي HD

كيفية تحميل قناة سبيستون على التلفاز

اتبع هذه الخطوات خطوة بخطوة لكي تتم عملية التنزيل بنجاح على جهاز الاستقبال الخاص بك وتستمتع بتجربة مشاهدة شيقة والخطوات تتضمن الآتي: