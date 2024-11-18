انخفاض جديد للفراخ.. اسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 وأخر تحديث لأسعار البيض والكتاكيت

اسعار الفراخ البيضاء، قد شهدت أسعار الدواجن في الأيام الأخيرة انخفاض في أسعار الدواجن وذلك بعد موجة من أرتفاع دام لعدة أيام في أسعارها، وفي التعاملات الصباحية اليوم انخفض سعر الكيلو عن امس ثلاث جنيهات ويتراوح مستويات سعرها ما بين 64 إلى 84 جنيه ونظرا لاهتمام المواطنين بأسعار الدواجن سوف نتعرف معا اليوم على اسعار الفراخ البيضاء والبيض فتابعونا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم فى بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق ينخفض الكيلو عن الأيام الماضية ثلاثة جنيهات في الكيلو ويصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 68 جنيه وذلك ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 73-79 جنيهًا .

سجلت أسعار الفراخ الساسو الى 75 جنيه، وذلك ليصل سعر الكيلو للمستهلكين بين 80 الى 85 جنيه.

وقد سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزرعة للكيلو 87 لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الامهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيهًا وفي المحلات التجارية للمستهلكين ما بين 63 إلى 63 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

مع انخفاض أسعار الفراخ يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البيض وذلك لأنها تعتمد على سعر الدواجن في بعض الأوقات وتأتي أسعار كرتونة البيض اليوم كالتالي:

كرتونة البيض الأبيض : قد وصل السعر في المزرعة وصل الى 153 جنيه وذلك حتى تصل إلى المستهلك بسعر 175 جنيه.

: قد وصل السعر في المزرعة وصل الى 153 جنيه وذلك حتى تصل إلى المستهلك بسعر 175 جنيه. بينما سعر كرتونة البيض الأحمر : قد وصلت في المزرعة إلى 165 لتباع في الأسواق بسعر 175 جنيه.

: قد وصلت في المزرعة إلى 165 لتباع في الأسواق بسعر 175 جنيه. كرتونة البيض البلدي: وصل سعر البيض البلدي للمستهلك إلى 180 جنيه.

سعر كيلو البانية اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

كيلو البانيه ليس موحدا ولكن يختلف من منطقة إلى اخرى باختلاف أسعار الدواجن يوميا ويتراوح متوسط سعر كيلو البانيه بين 200 إلى 210 في بعض المناطق.

اسعار الكتاكيت اليوم اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

قد وصلت اسعار الكتاكيت سواء كانت الابيض او السوسو أو الفيومي في الاسواق الي ما يلي: