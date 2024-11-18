عاجل.. العراق تصدر حظر التجوال في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية، عن حظر التجوال في جميع المحافظات العراقية، وذلك لمجاراة عملية التعداد السكاني بالعراق، ليؤكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حظر التجوال خاص بالتعداد السكاني بحيث يكون يومي 20 لـ 21 من الشهر الحالي مع عدم إضافة أي أيام زيادة عن ذلك، ناهيك عن أن هذان اليومان يكون فيهم حصر شامل للتعداد السكاني في الدولة العراقية، والإعلان عنها بشكل نهائي.

مطالبة محافظ اربيل التزام المواطنين بمنازلهم

وفي سياق متصل، دعا محافظ أربيل، أوميد خوشناو، جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة للعودة إلى مناطقهم ومحل إقامتهم التابعين له، من أجل نجاح التعداد السكاني وعدم مراجعته مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التعداد يكون ذات أهمية كبيرة من أجل ضمان حقوق المواطنين والتمثيل العادل والملائم للمحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك بهدف إنجاح التعداد السكان داخل إقليم كوردستان عمومًا وكذلك أربيل خاصة، مع دعوة المواطنين للالتزام بمنازلهم وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين لاستقبال العدادين وتسهيل إجراءات هذه العملة الكُبرى.

الخروج بأدق إحصائيات للتعداد السكاني

وأكد محافظ أربيل، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بالعودة إلى منازلهم ومحل إقامتهم الأصل لضمان نجاح التعداد السكاني والخروج بأدق الإحصائيات، فضلاً عن عمل اجتماع داخل المحافظة كذلك لمناقشة قرارات وزارة الداخلية وكذلك وزارة التخطيط للتباحث فيما يتعلق بالتعداد السكاني بشكل عام، للإعلان عنه في بيان رسمي من قبل الجهات المعنية في الدولة العراقية، وسيكون داخل اقليم كوردستان بشكل خاص.