سعر الذهب لحظة بلحظة الان.. تحديث مباشر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024 في جميع المحافظات وبمختلف محلات الصاغة، عقب سلسلة من التراجعات الكُبرى التي شهدتها المشغولات الذهبية في الآونة الأخيرة، ناهيك عن حفاظ السعر العالمي على أخر تداولات له، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات أجرت على سعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم الإثنين
جاءت أخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين إلى 4068 جنيهًا بدون إضافة المصنعية، على أن يتجاوز الـ 4200 جنيهًا بالمصنعية.
- كذلك فإن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 350 جنيهًا للشراء بدون المصنعية.
- ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار 18 إلى 3051 جنيهًا بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.
تحديثات سعر الذهب لحظة بلحظة
وعن أخر تحديث لسعر الذهب التي تم في محلات الصاغة مؤخرًا، فجاء كما يلي:-
- وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2335 جنيهًا، ومع إضافة المصنعية يكون السعر 2480 جنيهًا.
- فيما أن سعر الجنيه الذهب من وزن 8 جرامات ومن عيار 21 سجل نحو 28 ألفًا و480 جنيهًا.
- أما عن سعر المصنعية فإنها تختلف قيمتها من محل إلى أخر بحيث تتراوح من 35 إلى 200 جنيهًا للجرام الواحد، مع إمكانية زيادة قيمة المصنعية وفقًا لنوع المشغولات الذهبية التي يتم شراءه من قبل محلات الصاغة المعنية بذلك.
- أما عن سعر الذهب العالمي فسجل نحو 2563 دولارًا مع تأثر بتحركات الأسواق العالمية.