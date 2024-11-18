سعر الذهب لحظة بلحظة الان.. تحديث مباشر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024 في جميع المحافظات وبمختلف محلات الصاغة، عقب سلسلة من التراجعات الكُبرى التي شهدتها المشغولات الذهبية في الآونة الأخيرة، ناهيك عن حفاظ السعر العالمي على أخر تداولات له، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات أجرت على سعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

جاءت أخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين إلى 4068 جنيهًا بدون إضافة المصنعية، على أن يتجاوز الـ 4200 جنيهًا بالمصنعية.

كذلك فإن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 350 جنيهًا للشراء بدون المصنعية.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار 18 إلى 3051 جنيهًا بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

تحديثات سعر الذهب لحظة بلحظة

وعن أخر تحديث لسعر الذهب التي تم في محلات الصاغة مؤخرًا، فجاء كما يلي:-