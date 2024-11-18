مفأجاة الأن.. أعلى سعر للدولار اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء، يعتبر متابعة الدولار امر مهم جدا للمواطنين في مصر وذلك لأنه عامل أساسي ومؤثرا كبيرة على الاقتصاد المصري وذلك بعد تحرير الصرف الذي تم في الأشهر الماضية ليزداد الترقب من قبل المواطنين حول أسعار الدولار سواء كانت من البنك المركزي أو في السوق السوداء وقد شهدت الأيام الماضية استقرار ملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء لذلك سوف نتعرف معا اليوم على أعلى سعر للدولار في السوق السوداء في السطور القادمة فتابعونا.

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

قد وصل الدولار في السوق السوداء إلى أعلى سعر للدولار له اليوم الاثنين 18 نوفمبر وذلك حيث سجل سعر شراء الدولار من السوق السوداء نحو 49.20 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع نحو 50.20 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند آخر زيادة لها في يوم الخميس وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 18 نوفمبر في البنك المركزي 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية كان بنك القاهرة او البنك الاهلي استقرارا في الأسعار على آخر زياده وتحديث بنكي وذلك حيث شهدت اسعار الدولار ارتفاعات ملحوظة في الأسبوع الماضي لتنتهي يوم الخميس ارتفاعا في سعر الدولار ليسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية ما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاهلي 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.32 جنيه للشراء 49.42 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 49.28 جنيه للشراء 49.38 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 49.34 جنيه للشراء 49.42 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

قد جاء اليوم الاثنين 18 نوفمبر أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري مسجلا الاسعار التالية: