مواجهة من نار بين صوفيا وعثمان 🔥.. الاعلان الثاني من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 171 وتردد القنوات الناقلة

الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، مع استمرار عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان يزداد عدد المتابعين للمسلسل مع زيادة البحث عن أحداث الحلقة القادمة من المشاهدين المتشوقين إلى أحداث الحلقة القادمة والتي يتبين من خلالها هل يتمكن المؤسس عثمان من القضاء على أعداء الدولة أو يستمروا في تهديد دولته لذلك سوف نتعرف بعد اليوم على أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة لها في السطور القادمة فتابعونا.

اعلان الثاني مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 171

تحميل الحلقة 171 من مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الاثارة والتشويق وهذا ما تم عرضه خلال الإعلان الأول والثاني لمسلسل الحلقة القادمة حيث أبرزها المواجهة التي سوف تحدث بين عثمان وصوفيا وما هي المؤامرات الجديدة التي سوف يدبرها الأعداء للسيد عثمان وكيف سينجح من الخروج منها وما هي خطة السيد عثمان الكبيرة لانقاذ ابنته فاطمة والقضاء على صوفيا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 171

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان أسبوعيا كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ليتم نقلها في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية مترجمة وذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 171

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة التركية وذلك باللغة التركية كما يتم عرض بث المسلسل مترجم باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية ويأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة الفجر الجزائرية