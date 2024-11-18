حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين ديسمبر 2024 بالعراق.. المالية العراقية توضح

رواتب المتقاعدين تمثل مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأفراد الذين قدموا خدماتهم على مدى سنوات طويلة، تسعى الجهات المختصة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، إلى الالتزام بمواعيد دقيقة ومحددة لصرف الرواتب، وذلك لضمان استمرارية الدعم المالي دون تأخير ويتم تحديد جدول مواعيد الصرف مسبقا ونشره رسميا، حيث تصرف الرواتب في تواريخ منتظمة توافق أيام العمل الرسمية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تبكير موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2024.

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 سيكون في الأول من ديسمبر، إذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم تعديل الموعد لتسهيل الحصول على المستحقات، يمكنك الاستعلام عن الرواتب عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية أو استخدام تطبيق تقاعدي الإلكتروني.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، واهم الخطوات التي يمكنك اتباعها:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

أدخل بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

أدخل بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل راتبك التقاعدي.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق لعام 2024

للحصول على راتب التقاعد في العراق لعام 2024، يجب توافر الشروط التالية: