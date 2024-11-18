“متع أطفالك وسليهم”.. استقبل احدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي كيدز 2024 بأعلى جودة

قناة طيور الجنة بيبي كيدز تعتبر من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي تجمع بين التعليم والترفيه، وتقدم محتوى فريد يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وقيمهم الأخلاقية منذ الصغر وبمحتوى غني بالأناشيد، البرامج التعليمية، والقصص التربوية، نجحت القناة في كسب قلوب الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء ومع تحديث ترددها الجديد، أصبح بإمكان العائلات ضبط شاشاتهم للاستمتاع بأفضل برامج الأطفال بجودة عالية وصورة واضحة، تمنح القناة الأطفال فرصة للتعلم والتسلية، مما يجعلها الخيار الأول في عالم قنوات الأطفال الهادفة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي كيدز

يمكنك استقبال أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي كيدز على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك من بيانات الترددات التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد 11396

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي (V)

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على هذه الإعدادات للاستمتاع بمشاهدة القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي كيدز على القمر الصناعي عرب سات

عرب سات تردد قناة طيور الجنة بيبي كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو:

التردد 11310

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ 3/42.

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على هذه الإعدادات للاستمتاع بمشاهدة القناة.

ضبط قناة طيور الجنة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك

لضبط قناة طيور الجنة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: