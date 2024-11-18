أسعار الفراخ اليوم الإثنين 18-11-2024

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2204 داخل أسواق وبورصة الدواجن، ناهيك عن أن ذلك جاء عقب أخر تراجع بلغ نحو 3 جنيهات، بالإضافة إلى معرفة أخر تحديث لأسعار الفراخ في السطور التالية، لكي يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي شراء الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر

جاءت أخر تحديثات لأسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الدواجن إلى 70 جنيهات للكيلو الواحد بالمزرعة، وللمستهلك تراوح من 77 إلى 79 جنيهًا.

أما عن سعر الفراخ الساسو بلغ نحو 106 جنيهات للكيلو الواحد.

وعن سعر الدواجن البلدي سجل نحو 117 جنيهًا للكيلو الواحد.

كذلك فإن سعر البانية بلغ نحو 210 جنيهات.

أسعار البيض الإثنين

ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار البيض بمختلف أنواعه، وفقًا للأتي:-

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 175 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

فيما أن أسعار كرتونة البيض الأبيض سجل نحو 175 جنيهًا.

كذلك فإن سعر البيض البلدي بلغ نحو 180 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو البانية بلغ نحو 210 جنيهات.

تحديثات البط في الأسواق

ويمكنك التعرف على تحديثات سعر البط في الأسواق، كما يأتي:-