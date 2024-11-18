حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي الان 2024 بجودة هائلة

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرزالقنوات الطفولية التي تقدم محتوى مميز ومناسب لجميع الأطفال والمتابعين بمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى المحتوى المقدم على مدار الـ 24 ساعة بجودة عالية، في إذاعتها إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال

بعد أن نالت قناة طيور الجنة أطفال، شهرة كبيرة في إذاعتها للمحتوى الطفولي والكرتوني المقدم على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، يسهل القيام بمشاهدته دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي طيور الجنة يكون النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11274.

فيما أن استقطاب طيور الجنة أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 العرب سات

حتى أنه يمكنك التعرف على التردد الأخر والجديد لقناة طيور الجنة أطفال، ومتابعة كل ما تقدمه دون توقف بجودة عالية وإشارة قوية يسهل استقبالها على القمر الصناعي، وذلك بإتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الثاني للقناة يكون العرب سات.

التردد الأخر للقناة فهو 11310.

استقطاب طيور الجنة أطفال عمودي.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مزايا قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض المميزات التي توفرها قناة طيور الجنة أطفال، وفقًا لما يلي:-