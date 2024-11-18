الطن بكام؟.. سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 18-11-2024

شهدت أسعار الأرز حالة من الاستقرار النسبي في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 من شهر نوفمبر 2024، وذلك عقب انتهاء موسم الحصاد على مستوى الجمهورية، نظير أن الأرز من أبرز وأهم السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على مستوى الجمهورية، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الأرز سواء الشعير والأبيض، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين

جاءت أخر تحديثات لأسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024، كما نص على النحو التالي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة إلى 16 ألف و200 جنيه.

فيما أن سعر طن الأرز ذات الحبة الرفيعة بلغ نحو 14 ألف و200 جنيه للطن الواحد.

كذلك فإن طن الأرز الأبيض الحبة العريضة بلغ نحو 26 ألف جنيه للطن الواحد.

أما عن سعر الأرز الأبيض رفيعة الحبة سجل تقريبًا 23 ألف جنيه.

سعر السلع في الأسواق

ولكي تتعرف على أسعار السلع داخل الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإطلاق كافة السلع الأساسية في الأسواق بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% كما يأتي:-